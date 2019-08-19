Цхинвал, , 17:08 — REGNUM

На Транскавказской автомагистрали с июня 2019 года проходят ремонтные работы. Согласно плану, производится ремонт на участке длиной 23 километров, сообщает 19 августа ИА «Рес».

В ходе работ проводится замена дорожного полотна и водопропускных труб, расширение проезжей части до 9 метров и ремонт 19 съездов. Дорожные службы строят подпорные стены, устанавливают сетки двойного кручения. Данные меры призваны защитить трассу от камнепадов и разлива реки Ардон.

Для обеспечения безопасности дорожного движения устанавливают железобетонное парапетное ограждение и светоотражающие дорожные знаки, наносят разметку. На съездах в села будут поставлены автобусные остановки и перильное ограждение.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что с 18:30 17 августа до 12:30 18 августа по причине схода селевого потока в районе Зарамага было перекрыто движение по Транскавказской автромагистрали на участке поселок Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля.

Транскавказская магистраль является единственной автодорогой, связывающей Южную Осетию с Россией.

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