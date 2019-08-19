Киев, , 17:04 — REGNUM

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» планирует ввести обязательное декларирование доходов и уплату налогов с расходов.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники украинский экономист Александр Охрименко.

Эксперт заявляет — можно себе представить, как будут ругаться все те, кто голосовал за «Слугу народа» на выборах.

«Это получается, что теперь нужно будет раз в год подавать декларацию о всех доходах и расходах (любые покупки на сумму больше 5 тыс. грн (порядка $200)). Если сумма расходов будет превышать сумму доходов, то физлицо обязано заплатить на сумму превышение расходов над доходами дополнительный налог в двойном размере ставки налога для физлиц (это будет 36%). Если не подал декларацию, то штраф 170 000 грн и нужно подавать», — отмечает Охрименко.

По его словам, для всякого рода «упрощенцев» это будет почти «смертельный удар».

«Они привыкли показывать в декларациях копейки и жаловаться, что не за что купить хлеба, но теперь нужно будет показать расходы, а так покупки товаров на большие суммы и с этих сумм нужно будет заплатить 36%. Чтобы по-честному», — добавляет экономист.

Охрименко отмечает, что на самом деле это вполне европейская практика, и напоминает, что эту идею пытались реализовать на Украине еще во время президентства Януковича.

«Там действительно проблема, как «выбелить» доходы», чтобы можно было объяснить расходы… Самое забавное, что эту идею предлагал еще Клименко во времена Януковича, то тогда все кричали «злочина влада», — резюмировал он.

ИА REGNUMнапоминает, что, по информации украинских СМИ, в политической партии «Слуга народа» разрабатывают новые нормы Налогового кодекса Украины, которые они хотят принять уже в первые заседания нового парламента. Подчеркивается, что избранные депутаты сейчас обсуждают семь налоговых новаций. При этом пять из семи новшеств, вероятно, будут зарегистрированы как законопроекты в первые дни работы нового парламента.

Сам Зеленский после избрания президентом заявлял, что он выступает за налоговую амнистию и нулевую декларацию.

«Первые вещи, которые мы предлагаем в программе, — это нулевая декларация, налоговая амнистия. Мы жили в такой стране, все защищали деньги как могли. Поэтому в программе за определенный процент — мы предлагаем 5%, но, может быть, для большого бизнеса этот процент можно увеличить, нужно с ними вести диалог, — налоговую амнистию. С завтрашнего дня, ребята, живем по-другому. Давайте обнулимся, давайте получим деньги в страну», — сказал президент в одном из телеинтервью.