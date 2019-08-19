Оренбург, 19 августа 2019, 16:43 — REGNUM
Министерство образования Оренбургской области благодаря участию в конкурсах Минпросвещения России сумело привлечь в регион более 730 млн рублей субсидий федерального бюджета на 2020 и 2021 годы. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер 19 августа в рамках августовского совещания работников системы образования Оренбурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Добавим, в Оренбурге организация дополнительного образования нового формата — детский технопарк «Кванториум» — создается в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Для технопарка выбраны приоритетные для области технологические направления, которые будут реализовываться в лабораториях-квантумах: IT-квантум, Аэроквантум, ПромРобоквантум, Промдизайнквантум, Энерджиквантум, Биоквантум.