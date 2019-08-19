Оренбург, , 16:43 — REGNUM

Министерство образования Оренбургской области благодаря участию в конкурсах Минпросвещения России сумело привлечь в регион более 730 млн рублей субсидий федерального бюджета на 2020 и 2021 годы. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер 19 августа в рамках августовского совещания работников системы образования Оренбурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«В ближайшем будущем эти средства превратятся в 138 новых компьютерных классов по проекту «Цифровая образовательная среда», в 70 новых кабинетов технологии, в два мобильных технопарка «Кванториум». Они сделают возможным доступ к современному оборудованию для ребят из сельской местности, в учебные центры IT-куб, где школьники и студенты колледжей смогут изучать навыки программирования и создания цифрового контента. Кстати, первый такой центр откроется именно в Оренбурге», — отметил врио главы Оренбуржья.

Добавим, в Оренбурге организация дополнительного образования нового формата — детский технопарк «Кванториум» — создается в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Для технопарка выбраны приоритетные для области технологические направления, которые будут реализовываться в лабораториях-квантумах: IT-квантум, Аэроквантум, ПромРобоквантум, Промдизайнквантум, Энерджиквантум, Биоквантум.