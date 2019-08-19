Москва, , 16:41 — REGNUM

Потребительские цены на бензин в России за январь-июль 2019 года выросли на 1,6%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 6%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

АЗС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В июле, согласно оценке ведомства, цены на бензин выросли на 0,2%, а в сравнении с июлем прошлого года — на 1,8%.

Напомним, на минувшей неделе Росстат сообщал, что стоимость литра бензина марки АИ-92 на российских АЗС составляет в среднем 42,23 рубля, марки АИ-95 — 45,65 рубля, марки АИ-98 — 51,38 рубля.

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