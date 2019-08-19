Ростов-на-Дону, , 16:26 — REGNUM

Администрация Ростова-на-Дону может подать в суд на компанию «Регстройзаказчик», которая с опозданием выполнила государственный контракт. Центр интеллектуальной транспортной системы намерен взыскать неустойку с фирмы, сотрудники которой занимались установкой в городе камер фотовидеофисации и светофоров.

Недостающие элементы автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) подрядчик должен был поставить до начала декабря 2018 года, но работы продолжались до февраля 2019 года.

Как уточняет портал donnews.ru, в 2018 и 2017 годах компания занималась установкой элементов АСУДД за 128,2 и 113,5 млн рублей.