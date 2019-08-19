Рига, , 16:12 — REGNUM

Прекративший свою деятельность латвийский PNB banka с 2013 года до июня 2019 года принадлежал гражданину РФ Григорию Гусельникову. Как сообщает LTV7, в 2018 году банкир обвинил главу Банка Латвии Илмара Римшевича в коррупции, а затем подал в суд и на само латвийское государство в Международный арбитражный суд.

В суд российский банкир обратился с жалобой из-за дискриминационной политики Латвии в сфере банковского регулирования. При этом сообщается, что кризисная ситуация в банке началась еще в 2017 году, а требования латвийской Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) не соблюдались, а в самой FKTK этого будто не замечали.

Как рассказала председатель комиссии Кристина Черная-Межмале, это связано с тем, что из-за судебного процесса между Латвией и банком PNB banka надзор за ним был передан в Европейский ЦБ.

Незадолго до того, как ЦБ ЕС прекратил деятельность банка, его владелец в июне 2019 продал свои акции новым инвесторам. Сообщается, что FKTK не утвердила данную сделку. Из данных компании Crediweb следует, что акции были выкуплены четырьмя французами и американцем — Роджером Тамразом.

Американский банкир, будучи новым владельцем банка, уже попросил ЦБ ЕС предоставить ему 90 дней с целью восстановить достаточность капитала банка. Как сообщает новостной портал delfi.lv, он готов вложить 178 млн евро, а также отозвать все обвинения и прекратить все судебные дела, которые были инициированы предыдущим владельцем банка.

Стало также известно, что начиная с четверга, 22 августа, все клиенты PNB banka смогут получить гарантированное возмещение в размере до 100 тыс. евро. Как сообщает новостное агентство LETA, выплаты будет выплачивать банк Citadele. Клиенты же, которые получали через счет в PNB bankа пенсии и пособия, будут должны открыть счет в другом банке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа по решению комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), один из крупнейших латвийских банков PNB Banka (прежнее название — Norvik Banka), приостановил свою деятельность. Это связано с тем, что Центробанк ЕС видит потенциальные финансовые трудности в этой кредитной организации.

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Несмотря на то, что этот банк является одним из самых старейших в стране и затронул интересы десятков тысяч вкладчиков, по мнению латвийских властей, прекращение работы банка PNB Banka — одно из свидетельств того, что в латвийском секторе финансов «стремительно наводится порядок».

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