Ашхабад, , 16:10 — REGNUM

За минувшую неделю в ходе торгов государственной товарно-сырьевой биржи Туркмении заключено только 9 сделок на общую сумму $93 тысячи (6,1 млн рублей), пишет «Turkmenistan.ru».

Предприниматели из Киргизии и Узбекистана закупили произведенные на туркменских предприятиях листовое стекло и хлопчатобумажную пряжу.

Отмечается, что бизнесмены из России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов приобрели в Туркмении хлопчатобумажную пряжу на 1 млн 937 тысяч манатов (около 36,6 млн рублей), расплатившись при этом туркменской национальной валютой.