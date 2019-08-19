Оренбург, , 15:57 — REGNUM

В Оренбургской области населению компенсируют расходы, понесенные при покупке оборудования для приема цифрового сигнала. Однако материальную поддержку получат не все жители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Выплата коснется малоимущих граждан (чей доход сейчас ниже 9 585 рублей — прожиточного минимума), проживающих в населенных пунктах, где просмотр телеканалов будет возможен только с помощью спутникового оборудования. Этой категории компенсируют покупку спутниковой тарелки.

Добавим, переход на цифровое телевидение в регионе запланирован в октябре 2019 года.