Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM

Специалисты волгодонского «Атоммаша» приступили к штамповке днищ ёмкостей системы пассивного залива активной зоны для энергоблока №1 АЭС «Аккую» (Турция). Об этом 19 августа сообщили в медиа-центре АО «Атомэнергомаш».

Как следует из сообщения, заготовки из нержавеющей стали толщиной 80 мм завариваются из половин на сборочно-сварочном участке предприятия. Единая круглая заготовка диаметром 5,3 метра весит 18 тонн. Её после разогрева обрабатывают при помощи усилия в 6 тыс. тонно-сил, преобразуя в днище технологической ёмкости.

Читайте также: Названы сроки начала строительства второго блока АЭС «Аккую»

Отмечается, что в конструкцию ёмкости входит два таких днища. Таким образом, на российском заводе будут изготовлены 16 крупногабаритных деталей.

На предприятии отметили, что система пассивного залива активной зоны является важнейшим элементом системы безопасности АЭС. Она предназначена для отвода остаточных тепловыделений в случае серьезной аварии теплоносителя первого контура реактора.

Читайте ранее в этом сюжете: Российскую «ловушку расплава» доставили на строящуюся в Турции АЭС «Аккую»