Ярославль, , 15:55 — REGNUM

В Ярославле впервые с сентября 2018 года прошили торги за право размещения наружной рекламы на улицах города, в бюджет Ярославля поступит около 21 млн рублей. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM.

Аукцион Pixabay.com

Аукцион по 11 лотам, включающим в себя 83 рекламные конструкции, состоялся 16 августа. Начальная цена всех лотов составила 15,8 млн рублей. В итоге она выросла до 21 млн рублей, рост составил 33%. Специалисты оценивают этот рост, как незначительный.

Ранее во время других подобных конкурсных процедур цена лотов увеличивалась в несколько раз. Возможно, что на уровень конкуренции во время торгов повлиял тот факт, что аукционы по всем лотам проходили в один день. Однако нужно отметить, что кроме 21 млн рублей, ежегодно в бюджет Ярославля дополнительно будут поступать около 8 млн рублей от аренды рекламных мест.

Большинство лотов взяли ярославские компании, давно работающие на рынке наружной рекламы в Ярославле — «Дрим» и «Два слона». 4 лота достались компании «Арт-объект». Она также зарегистрирована в Ярославле. С недавних пор ее связывают с советником мэра Ярославля Сергеем Бакшиным. Однако по официальным данным ее учредителем является другое физическое лицо.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле 15 аукционов по наружной рекламе пройдут в один день