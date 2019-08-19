Махачкала, , 16:49 — REGNUM

Исламская Республика Иран планирует через Каспийское море наладить паромное сообщение с дагестанским городом Дербентом. Об этом во время пресс-тура рассказал глава Дагестана Владимир Васильев, пишут РИА Новости.

«Дербент, как притягивающий к себе магнит, манит Иран, очень сильно притягивает. Они готовы наладить с нами рейсы, а мы пойдем навстречу ‑ и все будет работать», — сказал Васильев, отвечая на вопрос о возможности паромного сообщения с Ираном.

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Как сообщало ИА REGNUM, наладить паромное сообщение с рядом российских субъектов, в том числе с Дагестаном, также планирует Туркмения, о чем советник министра иностранных дел этого государства Сердар Дурдыев заявил в августе на полях первого Каспийского экономического форума.