Пермь, , 15:40 — REGNUM

Первый в Пермском крае индустриальный парк («Култаево» получит их федерального бюджета поддержку в объеме 475 млн рублей. Еще 25 млн поступил из краевой казны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Проект планируют реализовать к 2021 году. Кроме бюджетных средств на его развитие направят деньги частных инвесторов и управляющей компании — 144 млн рублей.

Индустриальный парк «Култаево» станет первым индустриальным парком на территории Пермского края, в котором создадут инфраструктуру для оперативного развертывания производств. Планируется, что специализацией индустриального парка станет обрабатывающая промышленность, в частности, машиностроение и металлообработка, строительные материалы, медицинская и пищевая промышленность.

Работа над внедрением проекта ведется с 2015 года. Индустриальный парк занимает площадку на территории Култаевского сельского поселения общей площадью 19 га. В проект уже инвестировано 167 млн рублей.