Москва, , 15:38 — REGNUM

Российская валюта 16 августа не смогла обновить минимумы, закрывшись на минимуме четверга (15 августа) по отношению к американскому доллару в районе цены 66,38, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российские банки снижают ставки по депозитам, а частные инвесторы предпочитают ПИФы. События взаимоисключающие, на первый взгляд. Однако, доходность инвестиционных фондов может спровоцировать волну инвестиций в российскую экономику, что повлияет на замедление снижения рубля и, возможно, даже его укрепление», — пояснил эксперт.

Сегодня, 19 августа, фьючерсы нефти марки Brent с поставкой на октябрь торгуются с небольшим повышением, тестируя на прочность сопротивление в $59,50. 16 августа ОПЕК опубликовала прогноз на 2020 год, в котором указывает на замедление спроса на нефть, а также обратила внимание на избыточное предложение в текущем году.

«Данные могут спровоцировать отскок нефтяных котировок от сопротивления, что в свою очередь даст импульс на пробой пары usd/rub уровня сопротивления в 66,00 руб. и отправит ее выше к отметке в 67,00 руб.», — считает Хоменко.

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