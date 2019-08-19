Архангельск, , 15:38 — REGNUM

Две с половиной тысячи тонн горбуши, а также кету, нерку и гольца в Архангельск доставил транспортный рефрижератор «Симфония» группы компаний «Доброфлот». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, вся рыба выловлена на Чукотке, в Карагинском заливе.

По словам управляющего группы компаний «Доброфлот» Александра Ефремова, доставка рыбы в Архангельск Северным морским путем позволяет снизить транспортно-логистические издержки и сроки перевозки.

«Теперь свежевыловленная рыба стала еще более доступной для россиян, проживающих в центральных регионах страны. Перевозка по Севморпути позволяет не только значительно сократить время доставки, но и на 20 процентов снизить затраты на топливо и обеспечить сдерживание роста цен на рыбопродукцию. Доставка морем также сокращает количество перегрузок. Тем самым мы сохраняем качество продукции и привлекательную цену для потребителя», — подчеркнул Александр Ефремов.

Дальневосточная рыба вскоре появится на прилавках архангельских магазинов, кроме того, часть продукции из столицы Поморья отправится в другие регионы страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Росрыболовстве заявили, что Архангельск может стать мощным центром переработки дальневосточной рыбы. По словам представителей ведомства, при наличии специальных судов и заводов, северный порт сможет обрабатывать 50−100 тысяч тонн в год.