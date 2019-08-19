Юрьевец, Ивановская область, , 15:35 — REGNUM

Газопровод-отвод и газораспределительную станцию «Юрьевец» построят в Ивановской области, сообщила 19 августа пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России». На проектную документацию и результаты инженерных изысканий после их повторного рассмотрения выдано положительное заключение, уточнили в ведомстве. Речь идёт о проекте, реализуемом ООО «Газпром межрегионгаз» в рамках Генеральной схемы газоснабжения и газификации.

Трассу газопровода-отвода проведут по правому берегу Горьковского водохранилища между городами Пучеж и Юрьевец. В общей сложности протяженность газопровода-отвода составит 46,49 км, он сможет пропускать 0,612 млн кубометров в сутки. Источником газоснабжения станет газопровод-отвод к газораспределительной станции «Пучеж».

Газораспределительную станцию «Юрьевец», по проекту, построят в конечной точке газопровода, максимальная производительность газораспределительной станции достигнет 24 тыс. кубометров в час.

Отметим, о проектировании 46-километрового газопровода из Пучежского района в Юрьевец и ГРС власти заявляли ещё в 2016 году, а строительство планировали начать в 2017 году.