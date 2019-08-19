Чебоксары, , 15:34 — REGNUM

В Чувашии оптовая стоимость основных видов нефтепродуктов за неделю снизилась. Об этом свидетельствуют данные «Агро-Инновации» по состоянию на 15 августа, передаёт корреспондента ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные «Агро-Инновации» Agro-in.cap.ru

На 15 августа оптовая стоимость дизельного топлива (Евро сорт C) в чувашском филиале общества «Татнефть-АЗС центр» составила 48 тыс. руб/т. Это на 500 рублей (-1%) дешевле, чем было неделю назад, по состоянию на 8 августа.

Аналогичный вид топлива в обществе «Лукойл-Волганефтепродукт» продавался по цене 50,028 тыс. рублей за одну тонну. Группа компаний «Промнефть» продавала дизтопливо за 48,5 тыс. руб/т, при этом оптовая стоимость за неделю снизилась на 1,2 тыс. рублей (-2,4%). Компания «Евро» предлагала дизельное топливо (Евро 5 сорт С) за 48 тыс. рублей.

Что касается других видов нефтепродуктов, то в компании «Промнефть» оптовая цена автомобильного бензина не изменилась: АИ-95 можно было приобрести за 52,5 тыс. руб/т, бензин марки АИ-92 реализовывался за 49,8 тыс. руб/т, АИ-80 — по цене 45 тыс. руб/т. Компания «Евро» за неделю на 1,3 тыс. рублей (-2,68%) снизила стоимость автомобильного бензина марки АИ-92 — до 47,2 тыс. руб/т, цена АИ-80 осталась без изменений — на уровне 44,4 тыс. руб/т.

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