Мурманск, , 15:24 — REGNUM

Правительство Мурманской области и ПАО «Новатэк» подпишут в Мурманске соглашение о сотрудничестве. Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для подписания соглашения в областную столицу приедет председатель правления компании Леонид Михельсон. После официальной части пройдёт осмотр машин скорой помощи, поставленных компанией в городскую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, один из проектов «Новатэка» реализуется на западном берегу Кольского залива в районе села Белокаменка. В результате строительства здесь должен появиться Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений.