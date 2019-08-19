Москва, , 15:28 — REGNUM

Ценовую категорию бензина в России можно считать доступной. Стоит также учитывать преференционные меры, которые применяло государство, чтобы не допустить рост цен на топливо регионах, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов, комментируя стоимость бензина в регионах России.

Бензин

«Но не стоит питать надежды, что ситуация сохранится на текущих уровнях, поскольку рост цен на внутреннем рынке связан с мировыми ценами на нефть, которые в последнее время стали очень волатильными.

Несмотря на мировой переизбыток нефти и геополитическое давление на нефтяные котировки, цены на топливо в России не будут иметь тенденцию к снижению. Они будут стремиться к среднеевропейским ценам», — считает эксперт.

Российские нефтеперерабатывающие заводы обязаны поставлять на биржу не менее 5% бензина и 10% дизеля, но после поставок они сами же и выкупают эти объемы с биржи, чтобы потом их по более выгодной цене реализовать.

С другой стороны, демпфирующий механизм не дает результата. Поскольку отечественные НПЗ рассчитывают на 100% компенсацию со стороны правительства из-за договоренностей по заморозке цен на внутреннем рынке.

«Если этого не происходит, то НПЗ и независимые АЗС, чтобы не фиксировать убытки наносят удар по автовладельцам. Учитывая, что демпирующая формула, которая не раз претерпевала корректировки со стороны правительства РФ оказались не эффективной, то рост цен в стране продолжится и будет стремиться к среднеевропейским ценам», — считает Гасанов.

Как сообщало ИА REGNUM, названы регионы России с самым доступным бензином. Первые три места рейтинга доступности топлива занимают Ямал, Москва и Ненецкий АО. Последние три — Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Дагестан.

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