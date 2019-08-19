Ростов-на-Дону, , 15:22 — REGNUM

Ростовский академический театр драмы имени Горького получит 41 млн 600 тыс. рублей из региональной казны. Средства будут направлены на ремонт и оснащение театра. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора 19 августа.

Деньги будут потрачены на изготовление и замену кресел в зрительном зале, обновление обивки поручней ограждения лож, амфитеатра, балконов. Средств должно хватить и на ремонт покрытия полов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2016 году театр получил 48,6 млн рублей на проведение реставрации, 5,9 млн рублей — на укрепление фундамента, из регионального бюджета было выделено 21,5 млн рублей на монтаж освещения. В 2017 году на реставрацию фасадов здания из федеральной казны было выделено 25 млн рублей.

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