Москва, , 15:21 — REGNUM

Долгосрочные кредитные рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга и четырех российских регионов повышены до уровня «BBВ». Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

В агентстве уточнили, что «долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) шести субнациональных образований РФ в иностранной и национальной валюте» повышены с уровня «BВB-» до «BBВ», при этом прогноз по рейтингам — «стабильный». Краткосрочные РДЭ в иностранной валюте повышены с уровня «F3» до «F2».

Рейтинги также изменены для Ямало-Ненецкого автономного округа, Татарии, Башкирии и Челябинской области. Эксперты оценили самостоятельную кредитоспособность Москвы как «а+», Санкт-Петербурга и ЯНАО как «а», Татарии, Башкирии и Челябинской области как «а-».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа Fitch объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга России в иностранной валюте с уровня «BBB-» до «BBB» со «стабильным» прогнозом.

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