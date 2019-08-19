Мурманск, , 15:16 — REGNUM

Геологи вступили в завершающую фазу полевых поисковых работ на металлы платиновой группы в пределах массива Поаз Мончегорского рудного района в Мурманской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в Росгеологиии.

«С начала работ, начатых нами в 2018 году, на рудопроявлении пробурены скважины общим объемом 3956,5 погонных метра, — рассказал Управляющий директор АО «Росгеология» Олег Васин. — Все скважины задокументированы и опробованы. Получены первые результаты 300 керновых проб. По данным буровых работ, по сравнению с горными работами мощность рудной зоны увеличилась в 2 раза. Полученные новые геологические данные по участку Поаз подтверждают уникальные ресурсы участка по платиноидам».

Основным результатом проекта должны стать апробированные локализованные и оцененные прогнозные ресурсы металлов платиновой группы, а также попутных компонентов — золота, никеля и меди — по категориям Р1+Р2.

Исследования ведутся по государственному контракту за счет средств федерального бюджета. Окончание работ по контракту — 2020 год.