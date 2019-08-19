Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM

Российско-украинский экипаж судна Vostok, объявивший забастовку в порту Ростова-на-Дону, получил расчёт. Компания Blackmed Maritime Ltd. выплатила морякам более $71 000. Об этом сообщил председатель Азово-Донской территориальной организации Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Леонид Глушак.

По его словам, работодатель выполнил ещё одно требование экипажа — репатриацию. После погашения задолженности на судно прибыл сменный экипаж.

Два месяца назад теплоход был задержан в ростовском порту государственным портовым контролем (PSC). 10 россиян и одна гражданка Украины, находящиеся в составе экипажа, объявили акцию протеста. Моряки заручились поддержкой РПСМ.

ИА REGNUMранее сообщало, что по факту невыплаты заработной платы морякам, которые объявили о голодовке в порту Ростова-на-Дону, была организована доследственная проверка. Следователям поступило несколько заявлений от трудящихся, в которых указано, что пострадавшим от действий судовладельца зарплата не выплачивается с момента подписания трудового договора. Судно находилось в порту Ростова-на-Дону с 20 июня 2019 года.

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