Москва, , 15:15 — REGNUM

Объём чистой прибыли группы «РусАгро» по итогам работы в первом полугодии составил по МСФО 3,3 млрд рублей, что на 43% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба холдинга.

Отмечается, что рост во многом обеспечили высокие цены, в том числе на экспортных рынках. Кроме того, агрохолдинг увеличил консолидированный объём продаж с 10,7 млрд рублей в первом полугодии 2018 года до 15,7 млрд в отчётном периоде 2019 года.

По результатам деятельности совет директоров акционерного общества рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить распределение дивидендов в размере 1,7 млрд рублей.

«Русагро» — один из крупнейших в России производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: «Русагро» в 2019 году сократила выпуск экстракционного сахара на 17%