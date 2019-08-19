Самара, , 15:19 — REGNUM

2512 рублей в среднем потратят самарские семьи, чтобы подготовить ребенка в школу. Об этом 19 августа сообщает сервис «Авито», ссылаясь на результаты собственного исследования.

Больше всего из этой суммы уйдет на покупку рюкзака. Его средняя стоимость составляет 1200 рублей. На второй месте — школьная форма. На нее родителям придется потратить порядка 1011 рублей.

По сообщению аналитиков «Авито», спрос на школьную форму в Самаре в сравнении с прошлым годам вырос на 35%. В то время как средняя цена одежды для школьников подорожала на 3% за год.

Дороже всего обойдется собрать ребенка в школу в Москве. Там цена базового комплекта составляет 3326 рублей, а самые дешевые принадлежности для школы можно купить в Ижевске (2020 рублей).

Напомним, что в прошлом году стоимость базового набора школьника в Самаре была на 1% дороже.