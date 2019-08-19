Владивосток, , 14:55 — REGNUM

Тихоокеанский филиал ВНИРО скорректировал объём рекомендуемого вылова сельди в Западно-Беринговоморской зоне на 2019 год, увеличив его на 55%, до 66,7 тыс. тонн. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба института.

Как следует из сообщения, увеличение стало возможным благодаря интенсивной миграции восточноберинговоморской сельди в Западно-Беринговоморскую зону. По мнению учёных, миграция сохранится на высоком уровне ещё примерно 1−1,5 месяца.

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Таким образом, при сохраняющихся сегодня темпах добычи сельди рекомендуемый объём вылова с учетом предлагаемой корректировки (66,7 тыс. тонн), может быть освоен до начала запрета на специализированный промысел этого вида, т. е. до 1 октября.

Ученый совет поддержал корректировку и рекомендовал направить ее на рассмотрение во ВНИРО.

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