Нижний Новгород, , 14:28 — REGNUM

По состоянию на 1 августа 2019 года сумма пророченной задолженности по заработной плате в Приволжском федеральном округе составила 248 млн рублей, что на 3 млн рублей или 1% больше, чем месяцев ранее. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, наиболее значительно долги по зарплатам выросли за месяц в Пензенской области — до 5 млн рублей или на 45,2%. Всего задолженность выросла в 8 регионах: в Оренбургской области — на 29,3% или до 6,2 млн рублей, в Ульяновской области на 10,1% или до 0,9 млн рублей, в Татарии на 8,2% или до 70,2 млн рублей, в Кировской области на 6,4% или до 39,5 млн рублей, в Удмуртии на 3,5% или до 200 тыс. рублей, в Чувашии на 3% или до 36,9 млн рублей, в Башкирии на 1,3% или до 42,9 млн рублей.

В Саратовской области долг не изменился и составляет 10,5 млн рублей.

Максимально долг по зарплатам сократила Самарская область — на 76,9% или до 2,4 млн рублей, Пермский край — на 18,2% или до 13,8 млн рублей, Нижегоросдкая область — 1,5% или до 12,7 млн рублей и Марий Эл — на 0,1% или до 4,7 млн рублей.

Единственный регион, где зафиксирована задолженность по причине отсутствия средств субъектов РФ, — это Мордовия, указанный долг здесь составил 1,3 млн рублей.

КАК сообщало ИА REGNUM, всего в России долги по зарплатам 1 августа достигли 2,752 млрд рублей, увеличившись на 7,2% или на 182,9 млн рублей. Число граждан, которым не выплатили зарплату, составило 42,5 тыс. человек. Таким образом, средний объем невыплаченной зарплаты в РФ составляет 64,7 тыс. рублей на каждого работника.