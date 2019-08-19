Чебоксары, , 14:26 — REGNUM

Задолженность по заработной плате в Чувашии в июле выросла и достигла 36,9 млн рублей. Это четвёртый показатель в округе по размеру задолженности. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Чувашии на 1 августа просроченная задолженность по заработной плате на 1 августа составила 36,9 млн рублей, что на 3% больше, чем было на 1 июля.

Больше, чем в Чувашии, среди регионов Поволжья долги по зарплате сложились в трёх регионах: Татарии (70,9 млн рублей), Башкирии (42,9 млн рублей) и Кировской области (39,5 млн рублей).

В целом в округе зарплатные долги в июле выросли на 1% и достигли 248 млн рублей. Долги по зарплате сократили четыре региона.

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