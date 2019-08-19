Чебоксары, , 14:17 — REGNUM

В Чувашии вносят очередное уточнение в региональный бюджет на 2019 год. Казну планируют увеличить на 830 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в минфине республики.

В очередной, третьей редакции бюджетного законопроекта республиканские доходы предлагается увеличить до 56 328,9 млн рублей за счёт поступлений на 830,3 млн рублей, в том числе собственных доходов — в сумме 628,3 млн рублей. В целом доходы вырастут на 13,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Основная часть дополнительных поступлений, почти 600 млн рублей, будет направлена на реализацию национальных проектов.

Расходы бюджета с учётом уточнения оцениваются с ростом к уровню прошлого года на 16,7% и составят 56 505,4 млн рублей, дефицит бюджета — 176,5 млн рублей.

Государственный долг Чувашии прогнозируется на 1 января 2020 года в объеме 11 604,1 млн рублей, что составляет 38,2% к прогнозируемым собственным доходам республиканского бюджета. Соотношение объема рыночных долговых обязательств (4553,7 млн рублей) к собственным доходам республиканской казны составляет 15%.