Сухум, , 14:17 — REGNUM

Организацию регулярного круизного сообщения на Черном море между портами России и Абхазии в 2020 году обсудили заместитель руководителя Росморречфлота Захарий Джиоев и премьер-министр Абхазии Валерий Бганба. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба российского ведомства.

Предполагается, что регулярные перевозки будет выполнять лайнер «Князь Владимир», маршрут которого будет продолжен до Сухума. Сейчас судно курсирует по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи.

По словам Джиоева, первый тестовый заход в Сухум будет выполнен в октябре текущего года. Таким образом стороны убедятся в том, что маршрут сможет работать на регулярной основе.

«Это нам даст возможность со следующего года осуществлять до пяти судозаходов в порт Сухума», — сказал Джиоев, добавив, что тестовый заход будет осуществляться без пассажиров.

Отмечается, что на встрече в правительстве Абхазии стороны также обсудили вопросы, связанные с оптимизацией процесса паспортного контроля лиц, прибывающих на судне.

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