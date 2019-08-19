Сеул, , 14:00 — REGNUM

Мэрии южнокорейской провинции Чолла-Намдо окажет поддержку владельцам рыболовных судов водоизмещение до 10 тонн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии провинции.

По их словам, мэрия провинции Чолла-Намдо выделит средства на приобретение противопожарного, спасательного и навигационного оборудования, обеспечивающее безопасность на борту судна.

Данный проект призван сократить финансовую нагрузку, а также сохранить жизнь и свести к минимуму ущерб.

В текущем году мэрия планирует выделить 1,4 млрд вон (~$1,15 млн) на покупку 3503 единиц необходимого оборудования.

Известно, что мэрия поддержит до 60% расходов.

С 2015 по 2018 год мэрия провинции Чолла-Намдо выделила 6,1 млрд вон (~$5,03 млн) на улучшение безопасности рыболовных судов.