Уфа, , 14:06 — REGNUM

317 из 4,6 тысячи деревень Башкирии всё еще не имеют выхода к «большим дорогам». Об этом сообщил руководитель Гостранса республики Тимур Мухаметьянов на оперативном заседании в правительстве, передает ИА «Башинформ».

По его словам, в 2019 году в Башкирии начата работа по ремонту и строительству дорог с гравийным покрытием. Проект продлится до 2025 года.

«Предстоит построить 3,5 тыс. км подъездных дорог и 7,8 тыс. км улиц. На эти цели муниципалитеты получат в целом 8,7 млрд рублей, из них Уфа — 4,2 млрд рублей», — сообщил руководитель Гостранса Башкирии.

По проекту, в 2019 году до 15 ноября необходимо проложить 950 км гравийных дорог. На эти цели уже выделено 540 млн. рублей.

Тимур Мухаметьянов также озвучил стоимость одного километра гравийной дороги. Она составляет порядка 500−600 тысяч рублей при ширине в 5 метров и толщине 15 см.