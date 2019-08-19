Брянск, , 13:48 — REGNUM

Международный день картофельного поля Potato Days Russia и Всероссийский день картофельного поля состоятся в Брянской области в 2020 году. Два знаковых события для сельского хозяйства страны объединят и проведут под непосредственным патронажем министерства сельского хозяйства РФ. Мероприятия пройдут 30 — 31 июля 2020 года на базе агропредприятия «Дружба-2» в Жирятинском районе Брянской области, сообщили 18 августа в пресс-службе правительства региона.

Правительство Брянской области и ведущая европейская ассоциация аграрного и продовольственного сектора подписали меморандум о взаимодействии в 2018 году в рамках 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Это сотрудничество позволит внедрить новейшие мировые сельскохозяйственные технологии для повышения конкурентоспособности брянских сельскохозяйственных товаропроизводителей и создать в регионе отраслевую платформу для профессионалов российского картофелеводства.

Всероссийский день картофельного поля традиционно проводится под эгидой Минсельхоза России и собирает учёных и поставщиков специальной техники, оборудования и агрохимии из разных регионов России. На выставке Potato Days Russia покажут весь производственный процесс в картофелеводстве, начиная с выбора сортов корнеплодов, техники и технологий для посадки, выращивания и уборки до первичной доработки, хранения, транспортировки клубней на перерабатывающие предприятия.

Брянская область уже не первый год занимает первое место в Центральном Федеральном округе и в Российской Федерации по производству промышленного картофеля.

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