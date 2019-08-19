Нижний Новгород, , 13:44 — REGNUM

Выработка электроэнергии в объединенной энергосистеме Средней Волги в июле 2019 года по сравнению июлем 2018 года сократилась на 9,2% и составила 8,3 млрд кВт/ч, сообщает ОДУ Средней Волги.

По данным ведомства, выработка тепловых электростанций за указанный период уменьшилась на 3,3% — до 3,5 млрд кВт/ч, выработка ГЭС упала на 24,8% и составила 1,7 млрд кВт/ч. В управлении поясняют, что снижение выработки гидроэлектростанциями вызвано изменением водных режимов работы гидроузлов с учётом гидрометеорологических факторов, водохозяйственной обстановки и схемно-режимных условий ЕЭС России.

В пяти регионах (объединенной энергосистемы) ОЭС Средней Волги в июле 2019 года выработка электроэнергии сократилась, более всего в Самарской области (-23,7%), Чувашии (-23,1%) и Саратовской области (-10%). Максимальный рост зафиксирован в Нижегородской области (+9,1%).

Энергопотребление в июле снизилось на 2,3%. Рост отмечен только в Нижегородской области (+5,2%). В управлении отрицательную динамику связывают с сокращением энергопотребления предприятий транспорта, автопрома и бытовой нагрузки.

Как сообщало ИА REGNUM, филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги) осуществляет оперативно-диспетчерское управление режимом ОЭС Средней Волги на территории девяти регионов Поволжья: Марий Эл, Мордовии, Татарии и Чувашии, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Нижегородской областей.