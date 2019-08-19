Каменск-Уральский, Свердловская область, , 13:33 — REGNUM

В Каменске-Уральском прекращено уголовное преследование за неуплату налогов руководителя коммерческого предприятия после того, как он оплатил задолженность по НДС, а также пени и штрафы. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Общая сумма взысканий составила около 78 млн рублей.

Отметим, что уголовное дело было возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ). По версии следствия, руководство предприятия уклонялось от уплаты НДС в период с 2014 по 2016 годы путём включения в налоговые декларации недостоверных сведений. Таким образом ущерб нанесённый бюджету составил более 63 млн рублей.