Москва, 19 августа 2019, 13:33 — REGNUM
Если опираться на открытые данные, то долг других государств перед Россией относительно невелик, он составляет лишь несколько процентов от ВВП РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.
В то же время из-за политической мотивированности некоторых кредитов — тем же Украине, Белоруссии, Венесуэле — не стоит рассчитывать на погашение полных сумм долга.
Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия является крупнейшим должником России. С 2012 года долг республики перед Москвой вырос в два раза и по состоянию на 1 июня 2019 года.
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