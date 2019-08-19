Москва, , 13:33 — REGNUM

Если опираться на открытые данные, то долг других государств перед Россией относительно невелик, он составляет лишь несколько процентов от ВВП РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

В то же время из-за политической мотивированности некоторых кредитов — тем же Украине, Белоруссии, Венесуэле — не стоит рассчитывать на погашение полных сумм долга.

«Любая страна, имеющая серьезные внешнеполитические амбиции, вынуждена кредитовать своих потенциальных сторонников.

Но лучше, конечно, когда долги обеспечены качественными залогами заемщиков, скажем, долями в месторождениях, портах и прочей инфраструктуре страны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия является крупнейшим должником России. С 2012 года долг республики перед Москвой вырос в два раза и по состоянию на 1 июня 2019 года.

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