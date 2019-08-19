Бишкек, , 13:28 — REGNUM

Сотрудник правоохранительных органов провели антинаркотический рейд «Кара-куурай» в семи сёлах Чуйской области Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

В результате спецмероприятия только в Аламединском районе милиционеры скосили заросли дикорастущей конопли общей площадью 5,1 гектара. Затем около 8,3 тонны этого наркосодержащего растения сожгли.

Также сотрудники милиции провели среди населения разъяснительную работу по вопросам об ответственности, связанной с незаконным выращиванием конопли и других наркосодержащих растений.