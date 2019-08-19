Душанбе, , 13:26 — REGNUM

Перерегистрировать сим-карту в Таджикистане можно будет до 15 февраля 2020 года. Президент страны Эмомали Рахмон подписал соответствующее постановление правительства 15 августа.

Как отмечается, срок перерегистрации сим-карт для мобильных телефонов продлён ещё на полгода из-за того, что процедуру перерегистрации на ID-паспорта не прошли более миллиона абонентов.

Напомним, что ранее срок перерегистрации был ограничен 15 августа. Однако, несмотря на усиленную работу паспортных столов, многие таджикистанцы не успели заменить свои старые паспорта на документ образца 2014 года.

На 16 августа 2019 года в Таджикистане по ID-паспортам зарегистрировано 2 миллиона 350 тысяч 337 сим-карт. При том, что пользователей мобильной связи в стране насчитывается свыше 6,8 млн человек, 4,8 млн из них — активные абоненты. Такие данные приводит таджикистанская Служба связи.

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