Душанбе, , 13:25 — REGNUM

В Таджикистане рост инфляции в потребительском секторе за 7 месяцев 2019 года зафиксирован на уровне 4,9%. Такие данные Агентства по статистике при президенте страны приводит интернет-издание «Авеста».

В июле рост инфляции составил 0,9%. Цены выросли на платные услуги населению, а также на товары: как продовольственные, так и на непродовольственные.

Годовая же инфляция, то есть с июля 2018 года по июль нынешнего 2019 года, составила 8,4%.

Напомним, что правительство страны, как и в прение годы рассчитывает в 2019 году сдержать инфляцию на уровне 7%. Отметим, что по итогам 2018 года уровень инфляции в Таджикистане, по данным властей, составил 5,4% при запланированных 7%.

Читайте ранее: Инфляция в Таджикистане в 2018 году составила 5,4%