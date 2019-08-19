Киев, , 13:12 — REGNUM

Состояние кредитных рейтингов Украины на ближайшую перспективу будет ясно буквально в течение ближайших 3−4 недель, когда в стране завершится процесс формирования новой власти.

Fitch Ratings (cc) Gideon Benari

Об этом заявил сегодня, 19 августа, украинский экономист Виктор Скаршевский.

Специалист напоминает, что кредитные рейтинги Украины на протяжении последних 22 лет (с момента начала их присвоения) находятся на «мусорном» или же «дефолтном» уровне (2015−2016 гг.) А вот инвестиционный уровень для украинской экономики на протяжении всей истории независимости оказался недостижим.

«Другими словами, крупнейшие кредитные агентства, присваивая Украине «мусорные» рейтинги, рекомендуют не инвестировать в украинскую экономику, указывая на существенные риски таких инвестиций. Неудивительно, что в Украину заходят не прямые иностранные инвестиции, сокращающиеся третий год подряд, а также и 1-м полугодии 2019 г., а спекулятивные», — указывает экономист.

Скаршевский отмечает, что на данный момент Украину от инвестиционного уровня отделяют 5−7 ступеней: 5 ступеней по рейтингу от Standard&Poor's, 6 ступеней по рейтингу от Fitch, 7 ступеней по рейтингу от Moody’s.

«Есть ли вероятность прыжка с «мусорного» уровня в инвестиционный или, как раньше, украинская экономика будет болтаться на «мусорном» уровне вблизи дефолтного, мы узнаем в течение ближайших 3−4 недель, когда в Украине завершится процесс формирования новой власти — приступит к работе новый состав парламента, сформируется новое правительство, увидят свет новое коалиционное соглашение и новая программа правительства», — подчеркивает эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что в августе центральные СМИ Украины сообщили о «победе» — впервые за долгое время кредитный рейтинг Украины вырос. В частности, японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с «CCC+» до «B».

Эксперты отмечали, что, хотя R&I и не входит в тройку основных рейтинговых агентств, этот сигнал из Японии стоит расценивать как первую ласточку по повышению привлекательности украинских активов для международных инвесторов.

«Сейчас наш кредитный рейтинг чрезвычайно низок. Очень обидно, впрочем, все украинские финансовые обязательства на инвестиционном банковском сленге — junk, или «мусор». В частности, основные рейтинговые агентства Fitch, S&P и Moody's дают нам крайне низкие рейтинги — «B-» и «Cаа1» соответственно. За последний год они не менялись… Новый рейтинг от японцев тоже «мусорный». До качественного или минимального инвестиционного уровня «BBB-» нам подниматься еще пять-шесть ступеней. Не менее трех-четырех лет, если работать как надо», — заявлял в своем комментарии экономист Тарас Козак.