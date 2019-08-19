Вильнюс, , 13:02 — REGNUM

«Темпы иммиграции в Литву нужно очень жёстко регламентировать и держать под строгим контролем, иначе этнический баланс в Литве рискует трансформироваться не в пользу литовцев, а в пользу славян». Такие и похожие мнения звучат в эти дни от различных экономистов, политиков и обозревателей, которые комментируют последние данные статистики об эмиграции и иммиграции в Литве.

Литовское новостное агентство BNS отмечает, что в июле в Литву прибыло 5211 человек, а эмигрировали — 3507. При этом из эмигрировавших литовцами являются практически все, а их иммигрирующих литовцев 64%. Почти все остальные — граждане Украины. Таким образом украинская диаспора в Литве продолжает расти в геометрической прогрессии, а в этом году Литва впервые с момента провозглашения независимости, возможно, сможет порадоваться, что общее количество населения не сократилось, а даже несколько возросло. Правда, не за счёт этнических литовцев, а за счёт украинцев.

По словам литовского экономиста Жигимантаса Маурицаса, дешёвая рабочая сила исказит рынок и затормозит рост зарплат в целом по Литве. Кроме того, Литва в скором времени рискует столкнуться с проблемой адаптации гастарбайтеров и их семей.

«Это может произойти, если поток из Украины или третьих стран выйдет из-под контроля», — сказал экономист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, только по итогам 2018 года в Литве официально проживало 20 тыс. граждан Украины, которые получили временный или постоянный вид на жительство в Литве. При том, что большинство работает по визам, так что это число можно умножать в два-три раза. Всего в Литву в 2018 году приехало порядка 50 тыс. гастарбайтеров из которых большинство украинцы. В настоящий момент среди 2,8 млн населения Литвы 75% жителей составляют этнические литовцы. Самая многочисленная оставшееся часть — поляки и русские.