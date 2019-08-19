Киев, , 12:52 — REGNUM

Поступления в государственный бюджет Украины от аренды государственного имущества с начала текущего года составили 1,04 млрд грн.

Соответствующую информацию сегодня, 19 августа, обнародовал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

Чиновник напомнил, что годовой план поступлений от аренды составляет 1,2 млрд грн. По его оценке, этот рубеж будет пройден уже к концу сентября, а до конца года поступления в госбюджет от аренды госсобственности приблизятся к отметке в 1,5 млрд гривен.

ИА REGNUMнапоминает, что согласно ранее обнародованной официальной информации Минфина, план поступления доходов от приватизации в целом выполнен за семь месяцев 2019 года лишь на 2,1% от плана на год. Ведомство уточняет, что поступления от приватизации составляли только 0,4 млрд грн, соответственно, в рамках управления ликвидностью было принято решение о замещении поступлений от приватизации внутренними заимствованиями.

8 августа в ходе визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил намерение его команды запустить процесс т.н. «большой приватизации» и в его рамках продать «эффективным инвесторам сотни интересных объектов»,

«Мы… создадим нормальные конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и движения капитала», — обещал Зеленский.