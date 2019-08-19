Москва, , 12:48 — REGNUM

Согласно опубликованному отчету ОПЕК по рынку нефти прогноз до конца 2019 года можно считать медвежьим. В первую очередь это связно с рядом причин, а именно страны ОПЕК понизили мировой спрос на нефть до 1,1 млн баррелей в сутки, во-вторых, предложение может вырасти почти на 2 млн баррелей в сутки, что по сути опережает спрос, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Также в глобальном смысле на нефтяной рынок оказывает давление переизбыток предложение в странах ОЭСР, поскольку запасы там выросли до 31,8 млн баррелей в сутки с начала лета. И это как раз в тот период, когда страны ОПЕК решили продлить сокращение добычи нефти на девять месяцев.

Согласно данным ОПЕК спрос на нефть в следующем 2020 году, может увеличится всего лишь на 0,1 млн баррелей в сутки, но это не так значительно. И страны ОПЕК указывая данную цифру понятное дело, что учитывают неопределенность, связанную с итогом торговых войн между США и Китаем и общей геополитической обстановкой», — поячнил эксперт.

На данный момент страны ОПЕК следят за тем, чтобы нефтяные котировки были сбалансированы возле ценового уровня в $60 за баррель. Учитывая, что явные и базовых драйверов роста в ближайшей перспективе ожидать не стоит, то участники товарно-сырьевого рынка, будут ориентироваться на публикацию данных от энергетических ведомств США. В эти периоды волатильность может резко возрастать и цены могут меняться то в одну, то в другую стороны.

«Крупные же инвесторы нацелены на встречу стран ОПЕК в начале сентября в Абу Даби, где будет обсуждаться дальнейшая стратегия по глобальному нефтяному рынку. В текущих рыночных условиях цены на нефть марки Brent будет торговаться ниже $60 за баррель, а сланцевая нефть марки WTI не превысит уровня в $56 за баррель», — считает Гасанов.

Читайте также: Нефти не помогает геополитика