Орел, , 12:46 — REGNUM

Права требования долгов клиентов орловского банка «Церих», лишившегося лицензии в 2016 году, выставлены на торги, сообщило «Агентство по страхованию вкладов». Общая сумма требований составляет 170 млн рублей. Торги проводятся до 5 ноября.

Наибольшая задолженность, права на взыскание которой выставлены на торги, составляет 72, 25 млн рублей.

Орловский банк «Церих» был лишён лицензии в 2016 году. На момент отзыва лицензии на балансе банка находилось 2,02 млрд рублей. В апреле 2016 года «Церих» был признан банкротом по заявлению Центрального банка России в лице областного отделения. Обязанности конкурсного управляющего были возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

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