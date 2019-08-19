Воронеж, , 12:37 — REGNUM

АО «Конструкторское бюро химавтоматики», которое входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко», возглавил директор Воронежского механического завода — филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» Сергей Ковалёв, сообщила 19 августа пресс-служба ВМЗ. Приказ о назначении Ковалёва исполнительным директором АО «КБХА» подписал генеральный директор АО «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко» Игорь Арбузов.

«Перед Сергеем Ковалевым поставлена задача по объединению двух предприятий для создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения в Воронеже», — уточнил Арбузов.

Сергей Ковалёв также останется по совместительству директором ВМЗ — филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». Игорь Белоусов, до этого работавший в должности исполнительного директора КБХА, займёт пост первого заместителя исполнительного директора АО КБХА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о передаче активов Воронежского механического завода Конструкторскому бюро химавтоматики в рамках создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения в Воронеже.

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