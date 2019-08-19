Москва, , 12:35 — REGNUM

Вопреки улучшению отношения к риску, российская валюта начала новую неделю с падения к свежим февральским минимумам. Сегодня, 19 августа, пара доллар/рубль тестирует область 66,60 руб., в моменте коснувшись отметки 66,66 руб., в связи с чем теперь внимание долларовых быков переключается на уровень 67 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Умеренное давление на российскую валюту оказывает бездействие нефтяных котировок, которые застряли под отметкой $59 за баррель, переваривая рост буровой активности в США и ухудшение прогнозов ОПЕК оп росту мирового спроса», — отметил эксперт.

Кроме того, на Форексе доллар держится неплохо, а участники рынка в целом не проявляют активности в преддверии важных событий этой недели, включающих протоколы заседаний ФРС и ЕЦБ, свежие экономические отчеты и симпозиум в Джексон Хоуле, в рамках которого от высокопоставленных лиц могут прозвучать важные для мировых рынков комментарии.

«При этом сдержать дальнейшее проявление негативного настроя в отношении рубля способен налоговый период, если, конечно, на рынки не придет новая волна бегства от рисков. Для ослабления локального давления российской валюте необходимо вернуть доллар под отметку 66 руб. с целью на 65,85 руб., хотя и это не нарушит целостности локального бычьего тренда пары в обозримом будущем», — полагает Николаев.

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