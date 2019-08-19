Москва, , 12:24 — REGNUM

Россия «подбивает» список своих должников — этот перечень и ранее не был секретом, но сейчас, когда страна нуждается и в притоке средств, и во внешней поддержке, он становится по-новому актуальным, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, комментируя рейтинг крупнейших государств-должников России.

«Так, тройка основных должников РФ — Белоруссия, Украина, Венесуэла. Они должны Москве $7,55 млрд, $3,7 млрд и $3,5 млрд соответственно. Судя по всему, основные параметры долга подразумевают наличие у России гособлигаций этих стран, а также выданные ранее масштабные кредиты и инвестиционные вложения разного уровня», — отметила эксперт.

Наличие задолженностей перед Россией для этих стран совсем не означает, что они оказываются в каком-то особенно уязвимом положении: это нормальная практика, когда одно государство является держателем бондов другой, это способствует балансу в резервах и увеличивает степень взаимодействия на глобальном уровне.

«Пока ни одно из этих направлений не выглядит проблемным. Однако положение Венесуэлы из-за сырьевого и политического кризиса смотрится в данный момент наиболее сложно, хотя и здесь российским деньгам ничто не угрожает», — считает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день Белоруссия является крупнейшим должником России. С 2012 года долг республики перед Москвой вырос в два раза и по состоянию на 1 июня 2019 года.

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