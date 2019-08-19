Москва, 19 августа 2019, 12:24 — REGNUM
Россия «подбивает» список своих должников — этот перечень и ранее не был секретом, но сейчас, когда страна нуждается и в притоке средств, и во внешней поддержке, он становится по-новому актуальным, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, комментируя рейтинг крупнейших государств-должников России.
Наличие задолженностей перед Россией для этих стран совсем не означает, что они оказываются в каком-то особенно уязвимом положении: это нормальная практика, когда одно государство является держателем бондов другой, это способствует балансу в резервах и увеличивает степень взаимодействия на глобальном уровне.
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день Белоруссия является крупнейшим должником России. С 2012 года долг республики перед Москвой вырос в два раза и по состоянию на 1 июня 2019 года.
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