Новосибирск, , 12:24 — REGNUM

Аэропорт города Новосибирска «Толмачёво» за семь месяцев 2019 года обслужил 3,7 млн пассажиров, что на 15,8% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 2 694 617 (+17,4%), на международных — 1 022 128 (+11,6%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наилучшую динамику на внутренних направлениях показали рейсы в Томск (+245,4%), Пермь (+100,4%), Казань (+97,8%), Самару (+97,7%). На международных направлениях существенное увеличение пассажиропотока произошло на рейсах в Наманган (+158,6%), Пхукет (+101,3%), Ереван (+70,6%), Харбин (+65,4%) и Сеул (+63,6%).

В январе — июле аэропорт обслужил 18,3 тыс. самолёто-вылетов, что на +12,9% выше показателя в аналогичном периоде 2018 года.

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