Ростов-на-Дону, , 12:24 — REGNUM

Ростовская область опередила богатые на урожай регионы России и стала лидером по валовому сбору ранних зерновых культур. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

«На днях донские аграрии отчитались о завершении хлебоуборочной кампании, собрав более 11 млн 173 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что на 8% больше прошлогодних показателей. До 90% собранного — продовольственное зерно. В связи с тем что у ближайших южных соседей [Краснодарский край] урожай ранних культур составил 11,118 млн тонн и 8,35 млн тонн, Ростовская область в этом году заняла первое место по валовому сбору ранних зерновых», — отметил чиновник.

ИА REGNUM ранее сообщало, что уборочные работы на Дону сдерживали осадки.

Напомним, что первыми в России завершили сбор хлеба труженики села в Краснодарском крае. Их каравай весит на 700 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.

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