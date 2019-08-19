Чудово, Новгородская область, , 12:19 — REGNUM

В Чудовском районе Новгородской области начали работы по рекультивации свалки в урочище Исаков хутор, близ деревни Тушино, закрытую четыре года назад. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, рекультивация объекта будет проведена в течение трёх лет.

На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 30 млн рублей, в этом году — 8 млн рублей.

На первом этапе будет создан защитный экран и дренажная система по периметру свалки, а также устройство резервуара для сбора фильтрата и система дегазации. Далее загрязнённую территорию площадью 6,7 га укроют плодородным грунтом, засеют травами и посадят кустарники.

Работы осуществляются в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этой свалке накопилось свыше 260 тыс. тонн отходов. В летние месяцы она регулярно горела.

Напомним, до 2024 года в Новгородской области планируется рекультивировать ещё несколько свалок: в Парфинском, Холмском, Пестовском, Крестецком, Демянском, Шимском районах. Сейчас по этим объектам разрабатывается проектно-сметная документация.

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