Москва, 19 августа 2019, 12:05 — REGNUM
Цены на бензин не всегда доступны для жителей регионов России. На покупательную способность граждан влияет невысокий, а порой и унизительный уровень зарплаты в российской глубинке, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуацию с самым доступным бензином в РФ.
Разброс цен на бензин в регионах России варьируется 39,62 руб. за литр на юге Урала до 56 рублей за литр на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.
По его словам, целью исследования было информирование через государственные СМИ о факте того, что за семь месяцев 2019 года цена бензина марки АИ-92 выросла всего на 1,8%, а потребительские цены за этот период составил подскочили на 2,7% на фоне роста НДС.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования, в России больше всего бензина на среднемесячную заработную плату могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 2 080 литров.
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