Москва, , 12:05 — REGNUM

Цены на бензин не всегда доступны для жителей регионов России. На покупательную способность граждан влияет невысокий, а порой и унизительный уровень зарплаты в российской глубинке, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуацию с самым доступным бензином в РФ.

Разброс цен на бензин в регионах России варьируется 39,62 руб. за литр на юге Урала до 56 рублей за литр на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

«Здесь сложно выделить самый депрессивный регион в стране, они все очень разные. Но всю Россию объединяет еще один важный фактор, который не учтен в исследовании — это серые зарплаты. Объем таких зарплат в стране составляет около 13 трлн руб. Поэтому не надо удивляться обилию дорогих иномарок в том или ином дотационном регионе», — отметил эксперт.

По его словам, целью исследования было информирование через государственные СМИ о факте того, что за семь месяцев 2019 года цена бензина марки АИ-92 выросла всего на 1,8%, а потребительские цены за этот период составил подскочили на 2,7% на фоне роста НДС.

«Но и здесь радоваться нечему — всем известно какими нерыночными способами сдерживается государством пружина роста цен на бензин.

Во многих регионах РФ с начала года цены на топливо подскочили на 3,5%, а востребованные в крупных городах страны дорогие сорта бензина Аи-98 Аи-100 еще покажут свой рост, скорее всего, с сентября», — считает Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования, в России больше всего бензина на среднемесячную заработную плату могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 2 080 литров.

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